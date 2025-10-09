ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Близо 55 хил. българи получават намалена пенсия – каква е причината
Това е популярна възможност сред новите пенсионери и броят на използващите я расте. За първите шест месеца на тази година по тази линия са се пенсионирали 3974 души. Спрямо миналата година броят им е нараснал с близо 10% (тогава за полугодието са били 3623 души).
6362 души пък са чакали чак до 67-годишна възраст, за да се пенсионират, защото нямат достатъчно стаж, пише "Сега". Това е чл. 68, ал. 3 на КСО - единственият, по който се изисква действителен, а не осигурителен стаж при достъпа до пенсия. Изискването е той да е поне 15 г., но под действителен стаж вече се разбират твърде много периоди, благодарение на Делян Пеевски и усилията му да уреди с български пенсии изселници в Турция без достатъчно стаж в България. Репресираните например могат да си откупят до 3 г. Тук се наблюдава намаление спрямо същия период на 2024 г., когато използвалите този текст от КСО са били 6517 души.
Общо 10 336 души са се пенсионирали през първата половина на годината с неизпълнени условия за пенсиониране, които за тази година са 62 г. 4 м. възраст за жените и 64 г. 8 м. за мъжете при 36 г. 8 м. стаж за жените и 39 г. 8 м. за мъжете. Това обаче са само хората, които се пенсионират с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, а хиляди други използват други видове пенсии като социални и инвалидни, за да получават предсрочно пенсия. На този фон хората с новоотпуснати пенсии при пълни условия за стаж и възраст (чл. 68, ал. 1 и 2) бледнеят - 12 370 души, въпреки че това би следвало да е най-универсалният начин за пенсиониране.
От началото на годината до края на юни са отпуснати общо 23 767 лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, като от тях 749 са на хора от сектор "Сигурност". За същия период са отпуснати 20 289 лични инвалидни пенсии - твърде близко до броя на класическите пенсии.
Средният основен размер на личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване към 30 юни е 650,33 лв. На пенсията за осигурителен стаж и възраст е 887,06 лв. В сектор "Сигурност" средната лична пенсия е 1673,90 лв. При новоотпуснатите обаче размерите са по-високи, защото и осигурителният доход е по-висок. При инвалидните средният основен размер на личната пенсия за 2024 г. е 676,40 лв., при тези за осигурителен стаж и възраст - 940,04 лв., а при сектор "Сигурност" - 1925,14 лв. Данните са за 2024 г., защото първоначалното отпускане на пенсиите на минимален размер води до занижаване на средния размер, обясняват от НОИ. Така реалните средни размери на новоотпуснатите през 2025 г. пенсии ще бъдат публикувани догодина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1064
|предишна страница [ 1/178 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
11:23 / 07.10.2025
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
17:08 / 07.10.2025
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
12:24 / 07.10.2025
Две кюстендилски училища с европейска визия
13:20 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: