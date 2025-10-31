Новини
Близо 340 хил. семейства ще се топлят с помощ от държавата – ето колко ще вземат за целия сезон
Автор: Десислава Томева 13:54
© Фокус
Агенцията за социално подпомагане е издала заповед за отпускане на помощ за отопление на 337 945 хора и семейства. Техният брой е с близо 13 000 повече в сравнение с миналата година.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Размерът ѝ за целия зимен сезон е 606,70 лв. Сумата е с близо 10% повече в сравнение с миналата година.

Право да получат помощи за отопление имат хората и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление. Със заповед на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов беше определен корекционен коефициент, за да не се допусне пенсионери да отпаднат от подпомагане заради ръста на пенсиите от 1 юли.

Изплащането на помощта се извършва от 15-о число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането ѝ.

