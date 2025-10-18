Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Близо 20 000 овце и кози са унищожени от началото на годината
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:10Коментари (0)87
©
Близо 20 000 овце и кози са унищожени от началото на годината заради шарката, която върлува по дребните преживни животни.  

"Съответно стопаните са компенсирани за това, но по-страшното е загубата на генофонд. Това е най-страшното“, каза Янислав Янчев, зам.-министър на земеделието.

"Най-застрашени са две български породи – Бяла Маришка и Вакла Маришка овца. Това са двете породи, които понесоха тежкият удар от заболяването“, допълни пред bTV Георги Йорданов, директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) в Сливен.

Заради усложнената епизоотична обстановка тази година в отбелязването на Деня на българския производител, който се провежда край сливенското село Мечкарево, няма нито един овцевъд.

Още по темата: общо новини по темата: 7
29.08.2025 »
13.08.2025 »
10.08.2025 »
06.08.2025 »
06.08.2025 »
01.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски
Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски
09:29 / 16.10.2025
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
11:40 / 16.10.2025
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
09:28 / 16.10.2025
Актуални теми
Разпадането на правителството “Желязков”
Конфликт Израел-Газа
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
Огнище на шарка по дребните преживни животни
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: