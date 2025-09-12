ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близо 1900 старинни монети и стрели задържаха на МП "Лесово"
Товарната композиция с чужда регистрация пристига на МП "Лесово" на 10.09.2025 г., около 18:30 часа, на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва стоки от Турция за Германия и е заявил, че няма друго за деклариране. След извършен анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.
В хода на контролните действия инспекторите откриват под леглото в шофьорската кабина 19 пакета, увити с тиксо и укрити сред лични вещи на водача. Установено е, че пакетите съдържат общо 1764 метални старинни монети и 107 старинни предмети, сред които върхове на стрели, части от накити и от други старинни вещи.
Контрабандните общо 1871 старинни монети и предмети са задържани и ще бъдат предадени за експертиза. Работата по случая продължава. На водача на товарния автомобил е съставен акт по Закона за митниците и е образувано административнонаказателно производство.
