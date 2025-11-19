ЗАРЕЖДАНЕ...
Близо 19 хил. са поисканите разрешителни от началото на годината за наемане на непълнолетни лица
©
От Агенцията използват повода да напомнят на работещите, в т.ч. и на непълнолетните работници, че преди реално да започнат работа, работодателят трябва да им е връчил екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от вписването на началото на трудовото правоотношение, заверено в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП), както и длъжностна характеристика.
Работодателят няма право да допуска наетия до работното му място, преди да е регистрирал заетостта му в НАП, като в трудовия договор трябва ясно да са посочени условия на труд като трудово възнаграждение, работно време, полагаем отпуск и други. Писмено договорената заплата е от значение за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетенията в случай на временна неработоспособност, майчинство, безработица, а в дългосрочен план и пенсията.
От началото на годината броят на дадените разрешения от Инспекцията по труда за наемане на непълнолетни лица е 18 735 бр. За същия период през м.г. те са били 16 194 бр.
Инспекторите по труда разясниха правилата за безопасна работа на младежи в 50 учебни заведения в цялата страна. Кампанията се проведе в края на месец октомври 2025 г. В рамките на пет дни служители на ИА "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) посетиха 39 средни училища, 11 университета и 4 кариерни форума за младежи.
Националната кампания се проведе по повод Европейската седмица за безопасност и здраве при работа. На младежите бяха представени правилата за безопасна работа, чието спазване е гарант за опазване на живота и здравето на работещите. Инспекторите по труда обърнаха внимание и на трудовите права и задължения при започване на първа работа и защо е важно да се полага труд в условията на декларирана заетост.
За ръководството и служителите на ИА "Главна инспекция по труда“ повишаването на осведомеността на младежите за правилата за безопасна работа и за ползите от декларирането на труда са дългосрочни приоритети. Доказателство за това са проведените през годините и други такива информационни кампании.
Директорите на учебните заведения приветстваха кампанията и споделиха желание да се включват и в бъдещи инициативи.
Още от категорията
/
Каримански за коледните добавки: Ще тежи на всички нас, които работим и плащаме данъци. Не може да разчитаме на 29 депутати, които се отказват от заплатите си
09:55
Румъния увеличава вноса на ток, в България тецовете ни спасяват: Ако въглищните централи бъдат изключени, борсовите цени могат да скочат с 60-80%
09:40
Чужденците продават жилищата си в България: БНБ отчете отрицателен нетен поток от инвестиции в имоти
08:44
Гроздан Караджов: 4,4 млн. лв. за 290 часа работа средно годишно на правителствения "Фалкон". Това е разсипия, ще възложа да бъде продаден!
08:05
Над 2 млрд. лева за 8 км път: АПИ се обясни за рекордните разходи на новия участък от Околовръстното в София
18.11
Спецов увери, че работните места в "Лукойл" ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.