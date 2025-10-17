Новини
Близо 12 млн. евро са осигурени за тези три проекта на АПИ
Автор: Емануела Вилизарова 13:29Коментари (0)2
© АПИ
Агенция "Пътна инфраструктура“ и Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Гърция - България 2021-2027 подписаха договор за финансиране на проекта "Подобряване на мобилността и безопасността в трансграничната област - (CrossBo2)“. Водещи партньори по него са АПИ и гръцката компания "Егнатиа Одос С.А.“. С финансиране от програмата Агенцията изпълнява три проекта, които имат важна роля за транспортната достъпност и свързаност между двете държави. Целта е с реализирането им да се подобри пътната безопасност, да се намали времето за пътуване, транспортните разходи и да се повиши опазването на околната среда в граничните региони.

Обектите, които се финансират по проекта, са реконструкцията на 2,6 км от път II-86 в участъка на обходния път на Рудозем, модернизацията на близо 2,5 км от път I-5 Кърджали - Маказа и изготвянето на технически проект за доизграждане на Главната пътна комуникация (ГПК) на гр. Смолян. И по трите проекта в момента се работи.

Реконструкцията на обходния път на Рудозем, включва обновяване на улици в града и изграждане на ново трасе за обходен път. Предвидено е още изпълнението на нови подпорни и укрепителни стени, ремонт на моста над река Арда, както и строителството на нов мост над река Чепинска.

Модернизацията на участъка от път I-5 Кърджали - Маказа започна през април тази година. Тя включва обновяване на част от бул. "Беломорски“ в Кърджали, който съвпада с трасето на първокласния път, съобщиха от АПИ.

Изготвя се и документацията по техническия проект за доизграждане на Главна пътна комуникация на гр. Смолян. В момента е на етап изпълнение на екологични процедури.

От гръцка страна проектът включва довършване на оста Ксанти – Ехинос за връзка с гръцко-българска граница, включително и отсечката Ксанти - Сминти, както и завършване на последните 2,6 км от участъка при Димарио.

Продължителността на проекта е 36 месеца, а общият бюджет е 21 974 263.64 евро. Той се разпределя между партньорите, като за АПИ са осигурени 11 993 696.09 евро, а за "Егнатиа Одос С.А.“ е 9 980 567.55 евро. Приносът на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 80%, а от съответните държавни бюджети се осигуряват 20% национално съфинансиране.

С изпълнението на проектите ще се подобри инфраструктура в граничните райони и условията за живот, трудова мобилност, осигуряването на достъп до качествени стоки и услуги за населението в областите Смолян, Хасково и Кърджали и в района на Източна Македония и Тракия в Гърция.






