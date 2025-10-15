© Булфото виж галерията Близки, спортни деятели и фенове се простиха с Добромир Жечев. Легендата на Левски и българския футбол почина на 82 години. Името му остава завинаги вписано в златните страници на българската футболна история като футболистг и треньор.



Той изиграва 193 мача с екипа на Левски, в които отбелязва 16 гола. Двукратен шампион на България, както и двукратен носител на Купата на страната.



През 1981 г. той е назначен и за треньор на Левски, като успява да спечели Купата през сезон 1981/1982 г. Поставя и основите на едно от най-силните поколения на клуба с играчи като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и много други.



Добромир Жечев остава в историята и като единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства – в Чили 1962, Англия 1966, Мексико 1970 и Германия 1974. В Германия той е резерва, но все пак е част от разширения състав.