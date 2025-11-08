Новини
Близки на Стефани: Огромно благодаря! Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4. районно управление
Автор: ИА Фокус 22:12Коментари (0)12
© bTV
20-годишната Стефани, която планински спасители и доброволци издирваха два дни във Витоша, беше отведена в 4. районно управление, след като слезе от планината по-рано тази вечер, пише bTV.

Пристигна Спешна помощ с екип, който да я прегледа. Те потвърдиха, че са прегледали момичета и то е клинично здраво.

Майката на Стефани, която подаде сигнал за изчезването ѝ, също дойде развълнувана, за да се види с нея. 

Младата жена беше открита в района на Бистрица и Железница във видимо добро състояние. 

"В момента, в който чухме новината, че се издирва Стефи, дойдохме, за да подкрепим Мария – нейната майка, да не бъде сама в тежкия момент. Дойдохме вчера от Казанлък“, коментира Мариян Жеков, приятел на семейството.

"Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4. районно управление и отзивите са, че е добре физически. От полицията звъннаха на майката и съобщиха новината. Беше много събрана и реагира изключително радостно, знаете как се реагира на изключително радостна новина“, сподели мъжът.

"Детето ти да е живо след три дни в планината. Дойдохме. Мария е вътре и чакаме. Едно огромно благодаря на тези хора, ние сутринта бяхме на пункта за организация и видяхме, че тези хора са изключителни професионалисти с кучета, с дронове, разпределиха си обекта, разпределиха си Витоша. Огромно благодаря и дай Боже, повече хора като тях да има в България - професионалисти и отдадени със сърце“, коментира Мариян Жеков.


