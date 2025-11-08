ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близки на Стефани: Огромно благодаря! Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4. районно управление
Пристигна Спешна помощ с екип, който да я прегледа. Те потвърдиха, че са прегледали момичета и то е клинично здраво.
Майката на Стефани, която подаде сигнал за изчезването ѝ, също дойде развълнувана, за да се види с нея.
Младата жена беше открита в района на Бистрица и Железница във видимо добро състояние.
"В момента, в който чухме новината, че се издирва Стефи, дойдохме, за да подкрепим Мария – нейната майка, да не бъде сама в тежкия момент. Дойдохме вчера от Казанлък“, коментира Мариян Жеков, приятел на семейството.
"Тя е добре. Медицинският екип току-що посети 4. районно управление и отзивите са, че е добре физически. От полицията звъннаха на майката и съобщиха новината. Беше много събрана и реагира изключително радостно, знаете как се реагира на изключително радостна новина“, сподели мъжът.
"Детето ти да е живо след три дни в планината. Дойдохме. Мария е вътре и чакаме. Едно огромно благодаря на тези хора, ние сутринта бяхме на пункта за организация и видяхме, че тези хора са изключителни професионалисти с кучета, с дронове, разпределиха си обекта, разпределиха си Витоша. Огромно благодаря и дай Боже, повече хора като тях да има в България - професионалисти и отдадени със сърце“, коментира Мариян Жеков.
