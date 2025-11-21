Денят на християнското семейство или въведение на Пресвета Богородица в храма е един от 12-те велики празника за православието, като християнството стъпва не само върху живота и делото на Исус Христос, стъпва и върху личността, фигурата на майката, която е родила по плът съответно Божия син. Догматическа постановка на църквата е, че тази жена, този човек трябва да е изключително чист морално и всъщност посветен на Бога. А посвещаването й в храма идва да покаже, че тя още от самото си рождение, вече е едно предопределение да служи на Бога. Това каза внас водещ Ася Александрова политически PR, анализатор, богослов и преподавател в Академията на МВР д-р Благовест Върбаков."Считало се в древността, особено в древен Израел, че невъзможността родът да се продължи е тежко проклятие. Това, че не може едно семейство да има чадородие, възпрепятства възможността да се роди този очакван месия – Исус Христос. И затова се счита за едно тежко проклятие и страдание за семейството. Затова и родителите на Дева Мария, както и други персонажи от свещеното писание, измолват децата си,“ разказа той и добави, че има доста сходства между старозаветните далечни времена и настоящия XXI век.Винаги първата седмица от началото на рождественските пости се почита Празника на християнското семейство, но това семейство, което представлява в богословска перспектива църквата. Т.е. домашната църква, това е семейството,“ посочи още богословът и обясни, че обичаите, като масата да не се вдига през нощта, се дължат на различните етнокултурни порядки на различните общества, което "уникализира по места възприемането на християнството. Въпросът е доколко това възприятие няма да измести фокуса от същността на богословието, което носи самият празник.“Традицията е много важна, защото това установява едно самосъзнание, добави гостът. По думите му бита и културата се установяват посредством традиционни порядки. Добре е на този Ден на християнското семейство да се отиде в храма, да се запали свещ за здраве. "Трапезата вечерта трябва да е постна с една благодарност към това, че имат семейство, което семейството с църковен брак е семейство, благословено от Бога. Всеки празник е повод ние да се вгледаме в себе си, осмисляйки значението на самия празник. А този празник акцентира изключително върху същността на семейството, като градивната клетка на църквата, съответно на обществото,“ обясни д-р Върбаков.