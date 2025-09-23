Новини
Благомир Коцев остава в ареста!
Автор: Вилислава Ветренска 21:19Коментари (1)52
©
Благомир Коцев остава в ареста. Това реши съдът преди минути. 

Съдът прие, че заплахите за отнемане на бизнеса на Пламенка Димитрова се подкрепяли от резултати от СРС.

Не са налице свидетелски показания, които оборват наличните. Съдът прие, че разследването е тръгнало с по-бърз темп след задържането на Коцев, защото се събират доказателства, които иначе биха минавали през кмета.

Представените днес доказателства не променят вътрешното убеждение на съда, като несъбрани по реда на НПК.

Безспорно е, че по делото липсват доказателства обвиняемият да се укрие. Съществува обаче риск от извършване на престъпление, смята съдът и приема, че са налице и достатъчно данни за обосновано предположение за извършено от Коцев корупционно престъпление по чл. 301-304б НК.

Изменение на мярката в по-лека, представлява риск за събиране на доказателства, определи съдът и в мотивите си посочи, че Благомир Коцев и по настоящия момент продължава да заема длъжността "кмет на Варна", което може да застраши разкриването на обективната истина, тъй като предстоят разпити на свидетели.

Очаквайте подробности.

Aнонимен
преди 55 мин.
0
 
 
Пуснете го бре,той нещичко не е взел нито кокорчо нито Кирчо те са света вода не напита
