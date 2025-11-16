ЗАРЕЖДАНЕ...
Благоевградчани, ето какво ще е времето днес
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
