|Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Тя ще се проведе в два последователни дни – 13 и 14 октомври.
Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт за безвъзмездно предаване, който ще бъде разположен, както следва:
На 13.10.2025 г от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, ул. "Св. Иван Рилски“ и площад "Македония“, до сградата на Камерна опера Благоевград и от 13:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. "Еленово“, ул. "Георги Андрейчин“, в района на паркинг пред супермаркет.
На 14.10.2025 г. от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. "Запад“ в района на паркинга пред автомивката и от 13:00 до 16:00 часа на адрес“ Благоевград, ж.к. "Струмско“, ул. "Освобождение“, в района на супермаркет "Стоми“.
Жителите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:
- замърсени опаковки – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
- лекарства с изтекъл срок на годност – цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;
- живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
- домакински препарати и химикали, съдържащи опасни вещества - почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, фотографски химични вещества и смеси;
- лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и разредители за боя, терпентин, лепила, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества.
Изхвърлянето на опасни битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.
Община Благоевград призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да предадат наличните в дома си опасни битови отпадъци в рамките на кампанията!
