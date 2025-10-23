ЗАРЕЖДАНЕ...
|Благоевград ще се окаже едно от най-безопасните места утре
През нощта облачността от запад ще се увеличава и до сутринта в западните райони ще завали дъжд. Ще духа умерен, на север от планините силен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°.
Утре ще е облачно и от запад на изток ще има валежи от дъжд. След обяд ще спират, най-късно в югоизточните райони и облачността ще се разкъсва. Ще е ветровито. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.
Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.
По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
