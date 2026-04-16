Българската банка за развитие преведе днес по светката на Община Благоевград получи 1 млн. евро. Забавеният транш е по Националната инвестиционна програма за общински проекти. Средствата ще обезпечат 23 искания за плащания на аванси, междинни плащания и др. Става въпрос за 9 от 62-та обекта, за които община Благоевград чака държавно финансиране от 2024 г. и 2025 г.

Да края на м. април т.г. Общината очаква още над 800 000 евро по други 32 искания за плащане за 11 обекта и 7 проектирания по същата Програма, одобрени от МРРБ.

40 от одобрените общо 55 искания са подадени още през 2024 г. Забавянето на плащанията по тях постави община Благоевград в невъзможност да стартира част от заложените обекти и да разплати вече започнатите, което създаде сериозни затруднения на жителите на Благоевград. Повече от година останаха разкопани улиците в карето зад Операта, заради забавянето на междинните плащания за обектите, част от които все още очакваме.

Заради забавените повече от две години авансови плащания не можаха да стартират и да бъдат завършени в планираните срокове ремонтите на ул. "Захари Стоянов“, ул. "Сава Михайлов“, "Сотир Атанасов“, "Гьорче Петров“, част от ул. "Арсени Костенцев“, благоустрояването на ул. "Здраве“ и ул. "Витоша“ и на 5 междублокови пространства, както и изграждането на спортна площадка в с. Изгрев и основния ремонт на спортната площадка зад Пощата в ж.к. "Струмско“.

Вече са получени авансите за ул. "Захари Стоянов“, ул. "Здраве“, част от ул. "Арсени Костенцев“, за 3 междублокови пространства и за изграждането на спортна площадка в с. Изгрев и предстои стартиране на реалните строителни дейности.

Част от одобрените от МРРБ и очаквани 800 000 евро са за поисканите през 2024 г. аванси за проектиране на 6 улици – бул. "Св. св. Кирил и Методий“, бул. "Васил Левски“, ул. "Перелик“, ул. "Броди“, ул. "Св. Иван Рилски“ в с. Рилци, продължението на ул. "Вардар“ към Баларбаши, и кръстовището между ул. "Симеон Радев“ и ул. "Борис Ангелушев“.

От стартирането на Националната програма и одобрението на 62-та проекта на община Благоевград до 30 март т.г. са получени 5 млн. евро, които са вложени в 14 обекта, 3 от тях вече са въведени в експлоатация, 8 са напълно завършени и предстои въвеждането им в експлоатация, по 2 – ул. "Антим I“ и ул. "Христо Смирненски“, ремонтните дейности са започнали.