|Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
Експозицията включва 20 пана с информация на български и английски език, представящи ключови моменти от историята и развитието на институцията. Изложбата е разположена на площад "Георги Измирлиев – Македончето“ и ще остане достъпна за жителите и гостите на града до 15 октомври.
На откриването присъстваха още Силвия Петрова, директор на Териториална статистическо бюро-Югозапад, Йорданка Чукарска, началник на отдел Статистически институт-Благоевград и ученици от ПГИ "Иван Илиев“.
Националният статистически институт е създаден през 1880 г. и е сред най-старите държавни институции в България. Той събира, обработва и разпространява официална статистическа информация за икономиката, обществото и околната среда, като работи по европейски и международни стандарти. Данните на НСИ подпомагат държавните и местните институции, бизнеса, научните среди и гражданите при вземането на информирани решения.
