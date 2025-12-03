"Благодаря ви, вече мога да си отворя очите! Вече виждам!"Това вчера го чух няколко пъти от хора, напръскани с лютив спрей, с които съдбата беше решила да ни срещне… А до последно не знаех дали ще успея да стигна до протеста. А много исках да се включа… защото някак предусещах, че ще има размирици и исках да съм там и да мога да помогна. Макар ясно да осъзнавах, че има сериозен риск и аз да пострадам…Така започва трогателният разказ основателя на "Капачки за Бъдеще" Лазар Радков.Той решава да отиде на протеста в София в понеделник вечер, за да помага. С него идват и колеги от Спасителен Клуб за Бъдеще дали имат възможност"Екипирахме се, взехме много вода, много физиологичен разтвор, сапун и мокри кърпи. Марли, нитове, израелски превръзки и турникети така или иначе си носихме — също в изобилие", разказва той в социалните мрежи."Първоначално се позиционирахме пред Военния клуб и започнахме да наблюдаваме преминаващото множество. На онзи етап нещата бяха спокойни и нямаше изгледи за проблеми… но бях наясно, че на улицата ситуацията може да се промени мълниеносно. Междувременно, когато хората ни забелязаха, започнаха да ни поздравяват и да се радват, че сме там да помагаме. Няколко души дори дойдоха да ни дадат дарения за каузата", спомня си Лазар Радков."Като наближихме университета, забелязахме, че неговото и уличното осветление липсват… Междувременно около нас почнаха да гърмят все повече бомбички4, добавя той."Бяхме със защитни очила, каски, ръкавици и дихателни маски, като последните засега просто държахме под ръка. Всички тези неща са част от стандартната ни екипировка за акции. Допълнително си бях сложил и наколенки — от една страна е доста по-удобно, ако трябва да помагам на паднал на земята човек, от друга страна — в случай че попадна в лоша ситуация. Протекторите за лактите също. Имах и гръдна чанта, която заедно с пълнежа може да играе роля на мека броня — срещу удари, срезове и някои видове намушквания", разказва той.Лазар Радков си спомня как докато с колегите му обсъждат как да продължат, една жена ги спира с думите:"При паметника Левски се бият, вече има и първи напръскани!".Ето какво се случва след това:При "Ал. Невски“ обаче срещнахме първия напръскан с лютив спрей — младо момче на 20 г. от Пловдив, студент в Техническия в София. Обилно напръскан по лицето, врата и в очите. Настанихме го зад храма, махнахме му напръсканите дрехи и ги прибрахме в торбичка (плик му викат в София, кесийка — в североизтока), завихме го с термофолио и започнахме да обработваме контаминираните повърхности със сапун и вода. Понеже имаше лещи, след като му помогнахме да си измие ръцете и около очите, му казахме да си ги махне, понеже такъв е протоколът.След няколко измивания на лицето и близо половин литър физиологичен разтвор на тънка струя в очите, момчето най-после успя да прогледне… и ни беше безкрайно благодарно. Поиска да ни даде всичките пари, които имаше в себе си — няколко десетки лева, но твърдо отказахме.Междувременно дойде второ момче, после трето, четвърто, дойде един, който паднал и си беше свалил кожата по китките — на него му промихме и превързахме ръцете и го пратихме по живо-по здраво. Още едно момче понечи да ни даде пари. И на него отказахме.Междувременно доброволци ни донесоха още вода. В процеса към нас се присъединиха и други колеги от СКБ и от петима в един момент вече станахме десет. Това ни позволи да изпращаме екипи да разузнават в близките улички и да търсят хора, които имат нужда от помощ, като разбира се избягват отдалеч всякакви опасни ситуации.Поздравихме се с линейките, които минаваха покрай нас, бързайки да помагат на други пострадали; поздравихме се с колата на нашите приятели от 5-та пожарна, които бяха повикани да гасят. Видях се с пожарникар от Сандански, с когото бяхме на пожара на с. Цапарево в Югозапада миналото лято; видяхме се с полицай от пътна полиция, който е затварял пл. "Батенберг“, за да можем да си построим шатрите за кампанията на Капачките. Беше приятно да видя толкова много хора от различни институции, с които сме работили и сме си помагали — те на нас, ние на тях — през годинитеКогато нещата се поуспокоиха, двама от нашите си тръгнаха, но след малко ни се обадиха, че са попаднали на още напръскани край Ротондата. Организирахме се, почистихме се и се насочихме натам. След няколко минути попаднахме на още пострадали. Единият се оказа полицай. Вода, сапун и физиологичен разтвор и 20–25 минути по-късно всички можеха да си отворят очите и дори някои успяваха да се усмихват. Помогнахме на всички.Към 1:45 през нощта преценихме, че вече няма на кого да помагаме, и обявихме край на акцията и направихме организация кой кога ще закрива и накъде.