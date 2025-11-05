ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Благодарение на ГИТ бяха изплатени забавени заплати на стойност над 4 млн. лева
"Все повече хора се обръщат към нас. Тази година сме получили поне 1000 сигнала повече спрямо миналата година. От една страна хората имат доверие в нашата институция, за да се обръщат към нас, от друга страна, много ясно знаят какво е тяхното право и какво желаят да направим, за да им помогнем", заяви инж. Екатерина Асенова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда“ пред NOVA NEWS".
Анализът сочи, че повечето от засечените нарушения са свързани с неосигурени здравословни и безопасни условия на труд. Никак не са малко установените случаи на работа без трудови договори, на неспазване на работното време, на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, обясни още Асенова.
"Тази година имаше бум на исканията за работа на непълнолетни. И знаете, че за да се допусне едно непълнолетно лице до работа, има процедура. Без разрешение от Инспекцията по труда не бива непълнолетното лице да бъде допускано до работа. Установихме 220 случая на неспазване на тази процедура, включително и работа на непълнолетни без трудови договори. Това обаче е престъпление по Наказателния кодекс. Затова при всеки такъв установен случай, освен административнонаказателната отговорност, която понася работодателят, ние сезираме и органите на прокуратурата", обясни Асенова.
Тя каза, че поради пренебрегване на правилата за безопасни условия на труд тази година трудовият травматизъм е по-висок спрямо миналата година, както и злополуките, завършили с летален изход.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: