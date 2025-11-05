Благодарение на ГИТ бяха изплатени забавени заплати на стойност над 4 млн. лева

© NOVA NEWS Над 164 000 нарушения на трудовото законодателство в страната са установени в от началото на годината до сега. А след намесата на инспекторите по труда са изплатени почти 4 млн. лв. забавени трудови възнаграждения.



"Все повече хора се обръщат към нас. Тази година сме получили поне 1000 сигнала повече спрямо миналата година. От една страна хората имат доверие в нашата институция, за да се обръщат към нас, от друга страна, много ясно знаят какво е тяхното право и какво желаят да направим, за да им помогнем", заяви инж. Екатерина Асенова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда“ пред NOVA NEWS".



Анализът сочи, че повечето от засечените нарушения са свързани с неосигурени здравословни и безопасни условия на труд. Никак не са малко установените случаи на работа без трудови договори, на неспазване на работното време, на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, обясни още Асенова.



"Тази година имаше бум на исканията за работа на непълнолетни. И знаете, че за да се допусне едно непълнолетно лице до работа, има процедура. Без разрешение от Инспекцията по труда не бива непълнолетното лице да бъде допускано до работа. Установихме 220 случая на неспазване на тази процедура, включително и работа на непълнолетни без трудови договори. Това обаче е престъпление по Наказателния кодекс. Затова при всеки такъв установен случай, освен административнонаказателната отговорност, която понася работодателят, ние сезираме и органите на прокуратурата", обясни Асенова.



Тя каза, че поради пренебрегване на правилата за безопасни условия на труд тази година трудовият травматизъм е по-висок спрямо миналата година, както и злополуките, завършили с летален изход.