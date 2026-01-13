До три пъти по-бързо ще стигат европейските средства от Министерството на иновациите и растежа (МИР) до българския бизнес. Причината са предприетите мерки за намаляване на административната тежест за компаниите при кандидатстване за финансова помощ за развитие и модернизация. Това се казва в прессъобщение, изпратено до медиите.Това е една от приоритетните теми, по които работи министерството в последните няколко месеца. Поетапно бяха въведени различни дигитализирани облекчения за предприятията, с които значително се съкращава времето за кандидатстване, оценка на проектните предложения, договаряне, изпълнение и отчитане на сключените договори.Паралелно се прилагат процедури с опростени разходи (единични разходи, фиксирани ставки и еднократни суми). Сроковете за оценка и договаряне, получаването на средствата и отчитането им се съкращават три пъти.За всяка нова процедура МИР разработва детайлни насоки за подготовката на проектните предложения. Проверките на етап оценка и договаряне с кандидатите се извършват служебно, когато това е възможно. Прилага се и автоматизирана оценка на част от критериите."За максималната информираност и прозрачност пред бизнеса Министерството провежда информационни кампании, включително онлайн. Организират се и обучения с конкретни съвети за фирмите, които изпълняват проекти и получават европейска подкрепа за развитие", се казва още в съобщението.