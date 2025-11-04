ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесът с протестна готовност заради Бюджет 2026
"В 2026 г. до август приключва Планът за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Поради това, че България през близо 3 години - от 2021 до 2024 г. - не направи нищо, за да усвои в пълен обем средствата, свързани с ПВУ, всички капиталови разходи са заложени в Бюджет 2026 и трябва да бъдат изпълнени до август, заедно с всички съпътстващи ги реформи", каза финансовият министър.
Бизнесът обяви протестна готовност заради по-високата осигурителна тежест.
"Ще пострадат всички работещи хора и бизнесът в България. Увеличаването на осигурителните вноски с два процентни пункта удря директно върху възнагражденията на работещите и разходите на работодателите за труд", заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.
Критики от синдикатите
Възражения срещу възнагражденията имат и синдикатите, но с друго обяснение.
"Ако някой каже, че бюджетът за догодина е проблемен – да, проблемен е. Има много неизвестни, но не е проблем политиката по доходите в него. Проблем е, че имаме механизъм към средната заплата в много сектори, които действат тези автоматизми, и всъщност реалната политика на правителството, която е независима от тези механизми, е едва 135 млн. евро", коментира главният икономист в КНСБ Любослав Костов пред Bulgaria ON AIR.
5% е и ръстът на данък дивидент - мярка, която според работодателите ще има пагубни последствия за икономиката.
"Всеки инвеститор преди да инвестира и преди да реализира своята инвестиция прави проучване на инвестиционната среда, а данъчната тежест е съществена част от това проучване. Повишаването на данъчната тежест директно води до регрес в инвестициите", отбеляза Иванов.
"Ние нямаме против разходите, техния обем, мащаб, пропорции. Имаме против структурата и начина, по който се разпределят тези приходи. Иначе по отношение на данъчните приходи подкрепяме и данък дивидент - благодаря, че ни чуха", каза Иванов.
И синдикати, и работодатели отправиха критики и към краткия срок, даден от кабинета за обществено обсъждане и приемане на финансовата рамка.
