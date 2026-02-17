ЗАРЕЖДАНЕ...
Бизнесът поиска над 148 млн. евро от държавата
Бюджетът на мярката е 31 млн. евро. Проектни предложения по нея подадоха 285 микро-, малки и средни компании. Ако бъдат одобрени, те могат да получат между 51 000 и 767 000 евро за разработване и развиване на цифрови и зелени решения и екоиновации, с които да повишат конкурентоспособността и пазарното си представяне.
По процедурата ще се финансират тестване или утвърждаване на иновативни технологии и продукти, прототипиране, моделиране или други тестове за валидиране. Ще могат да се разработват бизнес планове за комерсиализация на пазари с висока добавена стойност, да се правят проучвания на перспективите за растеж, защита на интелектуална собственост, анализ на конкурентни технологии и др.
Оценяването на постъпилите в МИР проекти ще стартира до края на февруари.
