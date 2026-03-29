Бизнесмен: Уникално явление! За първи път от 12 години насам хотелът ми ще остане празен за Великден
Въпреки това сезонът тази година ще започне по-късно, но браншът на юг от Бургас не губи оптимизъм. Хотелиерите очакват активният летен сезон да започне в началото на май, като повечето големи хотели няма да работят за Великден – не защото не са готови, а заради липсата на резервации. Причините са както геополитическата ситуация, така и покачването на цените на горивата.
За първи път от 12 години насам хотелът на Румен Мончев, разположен на първа линия в Слънчев бряг, ще остане без гости през Великден.
"Цените на пакетите са непроменени спрямо миналата година, но няма интерес нито от българи, нито от румънци. Уникално явление“, коментира Мончев пред NOVA.
Той отдава ситуацията на войната в Близкия изток и несигурността при цените на горивата и продуктите.
В друг хотел в Равда пък дори не са планирани Великденски пакети.
"Все още е рано за празника, студено е и затова решихме да не предлагаме специални пакети“, обяснява Любо Липчев, управител на веригата хотели.
Все пак интерес към кратки почивки през празничните дни има. Христина Славова от Регионалната туристическа камара - Бургас посочва, че много българи ще предпочетат България заради сигурността на страната.
Хотелиерите могат да преглътнат липсата на гости през Великден, но основното им притеснение остава за летния туристически сезон и резервациите, които в момента се движат нормално. Липчев отбелязва, че не очаква гости от Близкия изток тази година, но се надява конфликтът да бъде овладян.
Въпреки непрестанното покачване на цените на горивата, хотелите са категорични, че не могат да увеличават цените на пакетите с повече от 4–5%, тъй като те са договорени още миналото лято. Интересът за летния сезон обаче вече се проявява, като основните гости ще са от Западна Европа.
"България е безопасна дестинация и има шанс за повече туристи“, допълва Славова.
Mufck
преди 2 ч. и 41 мин.
Остап Бендер в действие.
