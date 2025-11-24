ЗАРЕЖДАНЕ...
Бизнесмен: Служителите ми ще вземат със 100 лв. по-малко, обедняването е гарантирано
"Заложените промени, които са покачване на данъка върху дивидентите, увеличаване на осигурителната вноска за пенсии и по-висок максимален осигурителен доход, ще доведат не просто до краткосрочни затруднения, а до дългосрочно обедняване", обясни Наков пред телевизия Bloomberg TV.
Бюджетът за 2026 г., който предстои да бъде гласуван на първо четене, предвижда 3% дефицит и възможност държавата да поеме нов дълг от 10,5 млрд. евро. Тази сума надхвърля необходимото за покриване на дефицита, което според Наков показва, че държавата се насочва към сериозно задлъжняване, без ясна визия за ефективност.
"В следващите години всички ще обедняваме. Това е гарантирано. Повишаването на осигурителната тежест директно ще намали нетните доходи на служителите"
Той очаква, че от януари служителите му ще получават между 50 и 100 лв. по-малко, освен ако не бъдат компенсирани изкуствено от работодателя. А това, според него, е симптом за по-дълбок проблем – че бизнесът все по-често трябва да "компенсира“ държавните решения.
Наков е критичен към начина, по който се управляват държавните разходи. Според него парите се взимат от продуктивния частен сектор, за да се наливат в неефективни държавни структури, особено в силовите ведомства. Той говори пряко за "мафиотщина“, за система, която не просто не помага, а вече открито пречи на предприемачите.
В резултат на това Наков очаква две тенденции: преминаване на част от коректния бизнес към сивия сектор или миграция към други държави. "Когато опре ножът до кокъла, българинът се адаптира“, казва той. "Или ще прави шмекерии, или ще бяга.“
Критиката му към държавната политика се разпростира и върху образованието. Въпреки увеличения бюджет, той не вижда реален прогрес в подготовката на учениците. Според него системата е нефункционална, учителската професия в много населени места се превръща в убежище за хора, които търсят сигурност без отговорност, а липсата на диференцирано заплащане задълбочава проблема. Решението според него е по-малко държавна намеса и повече поле за частния сектор.
Темата за изкуствения интелект е една от малкото, в които Наков вижда позитивна перспектива. AI вече автоматизира огромен диапазон от дейности – от маркетинг и финанси до софтуерно инженерство и обслужване на клиенти. Той очаква, че това няма веднага да доведе до масова безработица, но джуниър позициите постепенно ще намаляват. В училищата предизвикателството е да се научат учениците да използват AI разумно – като инструмент, а не като заместител на собственото мислене.
Общата картина, която Наков очертава, е на страна, в която бизнесът не само се бори с конкуренцията и световните тенденции, а все повече и с решенията на собствената държава. Според него това е фундаменталната разлика – че вече не става дума за непреднамерени грешки, а за целенасочени действия, които притискат частния сектор.
