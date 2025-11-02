Бизнесмен: Cлужителите, изпълняващи рутинни интелектуални задачи, ще бъдат заменени от хора, които умеят да работят с изкуствен интелект

© Бързото навлизане на модели на изкуствен интелект (AI) създава нов тип бизнеси – "почти без хора в тях“. Това носи риск от рязък скок на безработицата сред нискоквалифицираните кадри през следващото десетилетие, въпреки очаквания сериозен ръст на продуктивността. Това коментира Bloomberg TV Bulgaria Цветан Радушев, създател на Академия "От 0 До Успех“.



"Най-значимата заплаха е насочена към служителите, изпълняващи рутинни интелектуални задачи“, коментира Радушев, правейки паралел с автоматизацията в автомобилостроенето, но с решаваща разлика:



"Докато при роботите от предното поколение човек трябваше да натисне копчета, сега изкуственият интелект вече буквално сам се обучава и сам взема решения.“



Тази способност за самообучение превръща изчезването на определени работни места от абстрактна концепция в реалност – особено в секторите на обслужването на клиенти, преводите и базовия анализ на данни.



Дори IT секторът, традиционно крепост на висококвалифицирания труд, не е напълно защитен.



"Хората на по-базово ниво – т.е. тези, които са масовите, с до 5 години опит – за тях има опасност. AI вече може да работи на нивото на стартиращ IT специалист с 2–3 години опит,“ пояснява Радушев.



В краткосрочен план основно предизвикателство е огромното производство на видеокарти, необходимо за обработката на информация, което води до изключително висока консумация на електроенергия.



"В рамките на 5 до 10 години центровете за данни ще се увеличат с 50 до 100 процента, защото имаме нужда от тях, за да обработваме информацията,“ прогнозира Радушев.



В по-дългосрочен план обаче се очаква технологията да стане по-ефективна. С напредването на алгоритмите системите ще кешират повече информация, което ще намали необходимостта от масивна изчислителна мощност.



Най-съществената промяна в бизнес моделите идва с развитието на AI агентите – автономни системи, които могат да работят в синхрон без човешка намеса.



"Агентите могат да вършат страхотна работа – да се самообучават, да анализират, да отговарят на съобщения, дори да се учат един друг. Вече има бизнеси, които почти нямат хора, благодарение на AI,“ отбелязва Радушев.



Той обяснява, че всеки агент може да бъде програмиран с определено "намерение“ – например "ти си търговец“ – и да комуникира с други агенти.



"Ако единият установи, че клиентът има нужда от нов продукт, може да го прехвърли към агент-търговец, който да му го предложи. Те работят като екип.“



Според Радушев, в България бизнесите все по-често ще прибягват до AI като решение на недостига на работна ръка. Въпреки това, в някои сектори вече се наблюдава отлив на кадри, особено там, където изкуственият интелект навлиза най-бързо.



"AI вече е навлязъл в счетоводството, финансите, маркетинга и рекламата. Там ефектът е най-силен – много специалисти напускат, защото не могат да се реализират,“ коментира той.



Анализаторът прогнозира, че през следващите 5–10 години световният пазар на труда ще се изправи пред парадокс – безпрецедентна ефективност, но и сериозна безработица.



"Ефективността и продуктивността ще скочат драстично, но ще има огромна безработица. Нискоквалифицираните кадри ще бъдат заменени от хора, които умеят да работят с AI,“ прогнозира Радушев.



Той е категоричен, че не самият AI заменя хората, а други хора, които умеят да използват технологията.



"AI няма да замени сам по себе си никого. Ако някой бъде заменен, това ще е от човек, който знае как да работи с него.“



Навлизането на изкуствения интелект променя не само технологичната, но и социално-икономическата структура на света. Въпросът вече не е дали ще бъдат заменени хората, а кои от тях ще се адаптират достатъчно бързо, за да останат част от новата, автоматизирана икономика.