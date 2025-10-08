ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесмен: България имa най-голяма минимална работна заплата спрямо това, което изработва
"Ние имаме най-голяма минимална работна заплата спрямо това, което изработваме. В резултат половината работници и служители получават минимална заплата, въпреки че сред тях има и по-квалифицирани, и по-работливи хора, които имат добър принос“, обясни Велев.
По думите му, това създава несправедливост и демотивира работещите да повишават квалификацията и трудовия си принос.
"Тези, които имат по-висока квалификация, получават същото като тези, които нямат образование или трудови навици. Това всъщност представлява грабеж – възнагражденията на хората, които не ги изработват, се вземат от труда на по-квалифицираните служители“, допълни председателят на АИКБ.
Според Велев сегашната политика не само създава демотивация, но и подклажда инфлацията.
"В секторите с ниска добавена стойност няма откъде да се вземат тези пари, освен чрез повишаване на цените на стоките и услугите. Така се обяснява хроничната висока инфлация, която наблюдаваме през последните години“, заяви той.
Той посочи, че за последните три години минималната работна заплата у нас е нараснала с 55%, докато ръстът на производителността е едва 5% – тоест 11 пъти по-малко.
"Това е грешна и вредна формула, резултат от популистки политики на управляващите и синдикатите“, категоричен бе Велев.
