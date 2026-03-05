ЗАРЕЖДАНЕ...
Бизнесмен: Ако държавата покрие заплатите за два месеца, ще се запазят работните места
©
От Съюза на туристическия бизнес предупреждават, че ситуацията може да доведе до сериозни финансови загуби и дори до провал на зимния сезон. По думите на Малин Бистрин месец март традиционно е почти изцяло резервиран от израелски туристи.
"Март месец беше абсолютно резервиран за туристите от Израел. Те идват за по 5–7 дни, в зависимост от полетите. Едни прекрасни туристи. В момента наблюдаваме рязко изтриване на резервации. На всички сме върнали парите и продължаваме да ги връщаме, защото искаме да сме коректни към тях“, заяви пред БНР Бистрин.
Освен от масовите анулации, хотелиерите в курорта са засегнати и от значително нарастване на разходите. По данни на бранша цените на електроенергията са се увеличили с над 50 процента, а също така поскъпват хранителните продукти, горивата и водата.
Представителите на туристическия сектор настояват държавата спешно да въведе механизъм за подкрепа на индустрията при форсмажорни обстоятелства. Те предлагат поне за два месеца да бъде осигурена финансова помощ за заплатите на служителите, за да се запазят работните места.
"Най-лесното е да затворим утре вратите и тези хора да отидат на гърба на държавата като безработни. Ако бъдат обезщетени за месец или два със заплатите си, хората ще усетят грижата на държавата, а секторът ще се почувства по-защитен“, коментират от бранша.
Хотелиерите предупреждават, че без бързи мерки рискът от масови съкращения в туристическия сектор остава висок.
Още по темата
/
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните за прогнозиране месеци заради голямата динамика
25.02
Още от категорията
/
Един от големите ни застрахователи удължава покритието по застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за клиенти в Близкия Изток
03.03
Икономист: Огромна част от бизнесмените, купували скъпи имоти, закъсват тежко и започват да продават агресивно
02.03
Драмата с вноса на слънчоглед от Аржентина и какво ще е влиянието на българския пазар на олио?
02.03
Една от нискотарифните авиокомпании преустановява всичките си полети до горещите точи в Близкия изток
28.02
Български лозя заболяха от страшна болест – лозарите и винопроизводителите са пред сериозно изпитание
26.02
Microsoft: В България AI агентите бързо се превръщат в дигитални сътрудници в бизнеса и могат да бъдат риск за сигурността
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш енергиен министър: Битовият ток остава без промяна, за бизне...
21:02 / 04.03.2026
Нейнски: Непосредствена заплаха за България на този етап няма
20:08 / 04.03.2026
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецеси...
20:08 / 04.03.2026
КЗК препоръча незабавни действия от кабинета на пазара на горива
18:09 / 04.03.2026
МВнР: Усилията ни са съсредоточени за извеждане на българите от Б...
17:54 / 04.03.2026
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният ...
17:07 / 04.03.2026
Актуални теми
EFG
преди 19 мин.
Голям бизнесмен чака държавата да плаща заплати. Толкова смешно е този знаменател как се прилага на куцо, кьораво и сакато в България.
еди мърфи
преди 38 мин.
амииии...... няма да има нови Бентлита тази година-и аз искам държавата да плаща вместо мен ама тя не иска
мангал от Шикера
преди 38 мин.
тея пък се ненаядаха , от държавата пари ше искат безсрамници .бентлита хотели палати и сега пак даржавата да ги спасява
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.