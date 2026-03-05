Туристическият бранш в Банско отчита сериозен спад в резервациите, след като туристи от Израел и други държави от Близкия изток масово отменят планираните си пътувания заради ескалацията на конфликта в региона. Според представители на бизнеса само за последната седмица са анулирани хиляди нощувки.От Съюза на туристическия бизнес предупреждават, че ситуацията може да доведе до сериозни финансови загуби и дори до провал на зимния сезон. По думите на Малин Бистрин месец март традиционно е почти изцяло резервиран от израелски туристи."Март месец беше абсолютно резервиран за туристите от Израел. Те идват за по 5–7 дни, в зависимост от полетите. Едни прекрасни туристи. В момента наблюдаваме рязко изтриване на резервации. На всички сме върнали парите и продължаваме да ги връщаме, защото искаме да сме коректни към тях“, заяви пред БНР Бистрин.Освен от масовите анулации, хотелиерите в курорта са засегнати и от значително нарастване на разходите. По данни на бранша цените на електроенергията са се увеличили с над 50 процента, а също така поскъпват хранителните продукти, горивата и водата.Представителите на туристическия сектор настояват държавата спешно да въведе механизъм за подкрепа на индустрията при форсмажорни обстоятелства. Те предлагат поне за два месеца да бъде осигурена финансова помощ за заплатите на служителите, за да се запазят работните места."Най-лесното е да затворим утре вратите и тези хора да отидат на гърба на държавата като безработни. Ако бъдат обезщетени за месец или два със заплатите си, хората ще усетят грижата на държавата, а секторът ще се почувства по-защитен“, коментират от бранша.Хотелиерите предупреждават, че без бързи мерки рискът от масови съкращения в туристическия сектор остава висок.