Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време

© В обществото тече дискусия по предложение, с което родителите с деца между 8 и 12 години да имат право на гъвкаво работно време. Аз вярвам, че перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време, защото ние сме по-емоционални, влагаме много енергия в работата и в семейството. Това ни изтощава повече и ни прави по-емоционално нестабилни. Това каза пред телевизия Blomberg Силвия Павлова, съосновател и управляващ директор в Wooden Spoon.



Според нея шестчасовия работен ден позволява на жените да избегнат трафика, да свършат професионалните си задачи и да им остане време за личен живот. Освен това в Wooden Spoon през август експериментират и с четиридневна работна седмица. Павлова смята, че този тип заетост може да се превърне в стандарт и да подобри психичното здраве на служителите, особено с възхода на технологиите и изкуствения интелект, които една задача, която преди е отнемала пет дни, да се свърши за четири.



Но има и риск – индустрията може да поиска повече продуктивност и да доведе до допълнително прегаряне.



"Хората не са машини. Важното е специалистът да остане дългосрочно, да споделя ценностите на компанията, да знае през какво е минал екипът.“



Събеседничката заяви, че стереотипите на пазара на постепенно се разчупват и жените вече имат самочувствие, и знаят стойността си. Добави, че в условията на трудовия пазар, в който има огромен глад за специалисти, никой вече не може да си позволи да подценява жените. Освен това все повече поемат и отговорност за семейството.



"Толкова вече е споделена отговорността за семейството и децата, че тези стереотипи стават по-нерелевантни.“



Въпреки това балансът между семейството и бизнеса остава ключов и всичко зависи от приоритетите, коментира Силвия Павлова. Семейството и децата са огромна част от живота на една жена, но те не са и не бива да бъдат лимит за нейните амбиции, както и работата не бива да бъде въпрос на живот и смърт.