По случая "Петрохан" прави впечатление, че властите дават много малко информация. Това поражда спекулации. От друга страна пък няма как да дадат сведения, преди разследването да е напреднало и да дадат всички лица, замесени с случая. Властите със сигурност знаят целия механизъм на извършеното престъпление – как, защо и колко човека са били там. Това каза бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов пред NOVA.Според него в хижата е имало повече хора, а престъплението е инцидентно – не е замислено. "Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действие да неутрализира другите опоненти", допълни Иванов. Той посочи, че не е известно дали убийството е извършено от вътрешен човек, но властите сигурно вече са наясно, защото в хижата вероятно е имало и видеонаблюдение. А ако превозно средство е тръгнало от хижата след убийството, то може да бъде засечено от камерите на АПИ, смята бившият зам.-ректор.Иванов е на мнение, че телата на мъжете са преместени след убийството и затова са наредени едно до друго.Според Иванов запалването на хижата се дължи по-скоро на паника от страна на извършителя и не е било предварително подготвено.Експертът беше категоричен, че рейнджърската организация няма как да изземва функциите на държавата. Ако това се е случило, трябвало е съответните органи да реагират.Според бившия зам.-ректор на МВР в екообщонстта са наясно какво е станало, тъй като работят заедно дълги години и се познават.След разговора с Яни Макулев - бащата на детето, което е в неизвестност и за което той твърди, че е заедно с Ивайло Калушев, Иванов изрази мнение, че Макулев не е спокоен, въпреки че се старае да изглежда така.