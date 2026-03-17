ПП–ДБ регистрира листата си за 1 МИР – Благоевград с водач акад. Николай Денков.

"Югозападът може много повече – но само ако спрем корупцията, която пречи на развитието, държи доходите ниски и гони инвеститорите", каза академик Денков.

Той подчерта също че регионът има реален потенциал – университети, млади хора и стратегическо място – но този потенциал трябва да бъде подкрепен с ясни политики и работещи институции.

Листата обединява хора с опит в бизнеса, правото, финансите, образованието и местното управление – с обща цел: повече възможности за региона и по-добър живот за хората.