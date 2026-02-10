ЗАРЕЖДАНЕ...
Бившият председател на ЦИК: Добре е, че не са променили системата на гласуване в последния момент
Темата коментира бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев. По думите му за нарушеното доверие "допринасят" редица фактори – липсата на институциите, промените в последния момент, липсата на обществено обсъждане, ограничаването на гласуващите извън страната.
"При всички случаи липсата на доверие означава и липса на доверие към институциите, към държавните органи. Как избирателите ще покажат своето отношение предстои да видим и това ще бъде анализирано след изборите", заяви Андреев. Той подчерта, че има само един случай на присъда заради купен или контролиран вот и отбеляза, че когато има закони, те трябва да бъдат спазвани.
Андреев е на мнение, че трудно може служебното правителство да върне самостоятелно доверието към изборите, защото това е процес. Правителството може да осигури климат и обстановка, за да работи нормално изборната администрация, и не трябва да се смесват различните компетентности, смята бившият председател на ЦИК. Той каза, че подобрението на работата на секционните избирателни комисии започва от гражданското образование и стига до обучението на членовете на СИК.
За него е добре, че не са променили системата на гласуване в последния момент. "Промените, които бяха направени, влияят, защото ограничават правата на гласуващите извън България. Това ще затрудни желаещите да упражнят правото си на глас. При всички случаи в някои държави ще има огромни опашки и затруднения на работата на секционните комисии", каза пред NOVA NEWS Андреев.
Той е убеден, че ЦИК ще направи всичко необходимо, за да подготви и проведе изборите по правилата, които се съдържат в закона и вече са предприети необходимите стъпки и решения.
