|Бившият кмет на Руен за тройното убийство: Семейството беше проблемно, бащата има забрана да влиза в къщата
"От страна на полицята е имало забрана бащата да не влиза в къщата и е спял из махалите. Разбрах, че към момента не могат да го открият", допълни той.
По информация на NOVA, местните разказват, че и бащата, и заподозрденият в убийството били с психични проблеми, живеели бедно.
"Фокус" припомня, че снощи малко след 4:00 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение, че в частен дом в руенското село Люляково, 25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.
