Бившият директор на Агенцията за хора с увреждания: На първо място е необходимо да бъде създаден класификатор на функционалностите на хората с увреждания
Към момента политиката на социалното министерство е насочена основно към осигуряване бита на хората с увреждания и много малка част – към стимулиране на тяхната икономическа активност, допълни той. "Не виждам политика, насочена към ангажирането на хората с увреждания в трудовия процес, тъй като предварително трябва да се свърши доста работа. Трябва да видим каква инвалидност имат хората в трудоспособна възраст, какво е тяхното образователно ниво, какви са видовете увреждания, които биха могли да бъдат компенсирани, и тогава вече да започне една цялостна политика по разработване на методики за обучение и преквалификация на хората с увреждания. Трябва да отпадне разбирането, че те не могат да бъдат включени на пазара на труда, тъй като те са нетрудоспособни“, обясни Коралски.
По думите му хората с увреждания са много ценен неизползван ресурс на пазара на труда. Броят им у нас е между 600 и 900 хиляди души. "Понастоящем ролята на Агенцията по труда се изразява в това просто да приеме документите на човека с увреждания, да го сложи на таблото, където да могат да погледнат работодателите, а работодателите сами по себе си не са ентусиазирани от това да наемат хора, които имат документ за неработоспособност, което би им създало проблеми. Ако това беше съчетано с информационната система на ТЕЛК, за да знаем какви точно са заболяванията им, и ако това беше целенасочена работа и политика на Агенцията по заетостта, вероятно щяхме да имаме по-добри резултати“, коментира Минчо Коралски.
Затова според него на първо място е необходимо да бъде създаден класификатор на функционалностите на хората с увреждания. "На следващо място трябва да имаме набор от политики, които да ангажират хората с увреждания на пазара на труда, започвайки още от образователната система. Не е необходимо момчета и момичета с увреждания да плащат такси в учебните заведения. Би следвало да бъде разработена една програма, която позволява преквалифициране на хората с увреждания в рамките на 6 до 9 месеца, като по този начин те остават на пазара на труда, а социалната система си спестява значителни разходи, по същество финансирайки тяхното обучение. Би следвало да се видят и всички пречки, които стоят пред работодателите и не им позволяват да наемат хора с увреждания“, изброи бившият директор на Агенцията за хора с увреждания.
