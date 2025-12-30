ЗАРЕЖДАНЕ...
Бившият директор на 138-о училище: Камерите в тоалетната са монтирани преди назначаването ми, не знаех за тях
©
"Имах достъп до камерите само в коридорите и класните стаи. Заместник-директорите също наблюдаваха камерите", каза още той.
"Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището има табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Аз нямах достъп до камери в тоалетните", заяви Евтимов.
Той изрази предположение, че камерите са посавени преди назначването му, вероятно през 2017 година.
Още по темата
/
"ДПС - Ново начало" със законопроект за увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
22.12
Пеевски: Освобождаването под гаранция на директора на столичното 138-о училище е провокация срещу морала на българите!
20.12
Част от камерите в тоалетните на столичното 138-о училище са били точно над писоарите и са отивали в телефона на директора
17.12
Васил Терзиев за случая в 138. СУ: Тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца
17.12
Още от категорията
/
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или пакистански акцент, които твърдят, че са от поддръжката на банка
29.12
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо. Те пак чакат някакъв нов субект
29.12
Кирил Петков: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца?
29.12
"Хоспитализирани", но в игрални зали: След сигнал на НАП, НЗОК проверява за непълни или неосъществени хоспитализации
29.12
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.