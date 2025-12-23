ЗАРЕЖДАНЕ...
Бивш зам.-министър на финансите на България: Драмата с еврото започна
"В едно от най-големите банки се е получила огромна "опашка" от интернет плащания, които не се изпълняват заради смяна на софтуер покрай въвеждането на еврото, а сега е моментът, когато фирмите масово плащат бонуси и заплати.
"Какво ще е на 5 януари, не ми се идва на работа направо", ми казват банкери.
Винаги съм подозирал, че ще има страшни и абсолютно ненужни неудобства за нас и банките заради еврото, което не виждам никакъв смисъл да приемем точно сега.
Ние не сме готови за еврозоната, а тя е в по-лоша форма и от нас.
Пожелавам ви Весела Коледа, здраве и да не сте клиент на банка, която няма да ви преведе заплатата днес", пише Кадиев.
