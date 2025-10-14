Новини
Бивш вътрешен министър: Още в самото начало сложиха Даниел Митов там, където не му е мястото
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:55
© Bulgaria ON AIR
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС.

"Още в самото начало сложиха Даниел Митов там, където не му е мястото. Хората, които Бойко Борисов избира за вътрешни министри, са две групи: административни работници, които цял живот не са се занимавали с политика и хора, които нямат нищо общо с МВР", заяви бившият вътрешен министър Емануил Йорданов.

Трябва професионална оценка за работата на Митов

Няма действие на Наталия Киселова в последно време, от което да последва нейната оставка, коментира адвокат Димитър Марковски за Bulgaria ON AIR.

"Оставката на Митов не следва да се обвързва с резултати на партиите на местни избори. Оценка трябва да бъде дадена професионално на базата на статистика. Тя е свързана с разкриваемостта на престъпленията и мерките, които се взимат. Отговорът дали г-н Митов работи добре може да бъде статистически изведен", посочи той.

По думите на Йорданов в последните години се вижда, че се търси удобният човек, а не кадърният. 

"Може би Бойко Борисов, който има безупречен инстинкт в реакциите си, винаги реагира така, че да се съхрани, а кого ще удари няма значение. Даниел Митов е негов избор, ако го атакува - атакува себе си. Киселова не е негов избор - може да я удари. Никой нищо не казва по въпроса с "Хемус" и за отстраняването на прокурор", коментира гостът.

Не трябва да се повтарят грешките от миналото

Според Марковски разследването за организирана престъпна служба в КАТ - Хасково е притеснително, защото има срастване на отделни среди, които работят заедно за изкарване на пари по втория начин.

"Реакцията на президента Радев за ДАНС е разбираема. Той е изваден от избора на ключови фигури в сектор "Сигурност". Не бива да се забравя, че България е парламентарно управлявана държава. Въпросът е да не се мултиплицират грешките от миналото. Ако Сарафов спре да изпълнява функциите на и. ф. главен прокурор, ще наруши закона. Няма на хартия решение, което да признае, че не е легитимен", поясни адвокатът.

