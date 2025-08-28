Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бивш вътрешен министър: Новите заводи на "Райнметал" ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:35Коментари (0)59
©
Бившият вътрешен министър и заместник-министър на отбраната Валентин Радев коментира възможността германският концерн "Райнметал“ да изгради два нови завода у нас. По думите му подобна инвестиция ще има огромно значение както за българската икономика, така и за оръжейната ни индустрия.

"България е специализирана в производството на боеприпаси и средства за близък бой. Почти всички калибри – от малките, през средните, до най-големите – се произвеждат у нас. Имаме обаче и слаби места, като например барутите и взривните вещества. Именно затова новината за евентуален завод е толкова добра“, подчерта пред NOVA NEWS Радев.

"И сега страната ни е добре позиционирана – имаме заводи, които доставят продукция за конфликтни зони по целия свят. Но сътрудничеството с такъв гигант като "Райнметал“ ще ни изведе още по-напред. Това ще постави България не само на европейската, но и на световната оръжейна карта“, коментира бившият министър.

Той припомни, че подобни съвместни предприятия компанията вече има в Литва, Унгария и Румъния. "Чудя се защо чак сега идват при нас, при положение че България има дългогодишна традиция в боеприпасното производство“, каза Радев.

Слабите места – барути и взривни вещества

"По времето на Варшавския договор у нас имаше завод в Смядово, специализиран само във взривни вещества. След промените производството там спря. Днес частично барути се правят в "Арсенал“, но в малки количества. За да произведем един снаряд или патрон, обикновено внасяме барута отвън“, обясни той.

"Това е слабост, защото зависим от външен внос. Войната в Украйна показа колко е важно да имаме собствено производство на барути и взривни вещества. Именно тук новият завод може да даде сериозен тласък“, допълни Радев.

За 155 мм калибър и натовските стандарти

Според него евентуалното производство на 155-милиметрови снаряди е логично решение.

"До момента сме били специализирани в руските калибри – 152 мм, 130 мм и други. Но сега е време да преминем и към натовските стандарти. В българската армия все още няма системи с 155 мм, но преговори с европейски партньори се водят. Това е оперативно съвместимо оръжие и ще отвори нови пазари за България“, заяви Радев.

Въпросът със сигурността

Относно опасенията, че изграждането на подобни заводи може да направи страната ни цел при ескалация, Радев бе категоричен: "Не виждам това като риск. Нашият стратегически партньор са САЩ, а от Европа най-близки връзки имаме с Германия. България е една от най-сигурните държави на Балканите и подобна инвестиция не увеличава заплахите за нас“.

Икономически ефект и предизвикателства с кадрите

"От гледна точка на икономиката това е отлично. Данъците и осигуровките ще остават в България, а пазарите са осигурени – в момента има огромен недостиг на боеприпаси. Само Украйна се нуждае от над 2,4 милиона снаряда годишно, а "Райнметал“ може да произведе около 750 хиляди. Пазарът е гарантиран“, подчерта Радев.

"Сделката с "Райнметал“ ще е от полза не само за икономиката, но и за позиционирането на България като ключов играч в отбранителната индустрия. Въпросът е да намерим хората, които да застанат зад машините“, обобщи Валентин той.

В същото време бившият министър изрази притеснение за кадровото обезпечаване на новите мощности: "Големите ни заводи като ВМЗ и "Арсенал“ вече се задъхват от липсата на квалифицирани хора. Техникумите са затворени, специалистите се търсят из цялата страна. Това е най-големият проблем, който трябва да бъде решен“.

ВМЗ и частните компании

По думите му държавният завод ВМЗ не е на нивото на частния "Арсенал“, но подобни инвестиции могат да променят това. "В "Арсенал“ работят 12 000 души – град в града. ВМЗ може да се развие, ако държавата се погрижи за подготовката на кадри и ако се създаде устойчива връзка между образованието и индустрията“, коментира Радев.

Още по темата: общо новини по темата: 68
25.08.2025 »
14.08.2025 »
13.08.2025 »
09.08.2025 »
08.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гори производствено хале на компания за производство на протези в Благоевград
Гори производствено хале на компания за производство на протези в Благоевград
15:25 / 26.08.2025
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
14:45 / 26.08.2025
Едно време миехме балконите при дъжд – имаше чучур, днес имаме проблм със запушването на сифона – как да се справим
Едно време миехме балконите при дъжд – имаше чучур, днес имаме проблм със запушването на сифона – как да се справим
17:29 / 26.08.2025
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
08:07 / 26.08.2025
По-високи такси за платеното обучение на студенти в ЮЗУ от новата учебна година
По-високи такси за платеното обучение на студенти в ЮЗУ от новата учебна година
13:30 / 26.08.2025
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
16:07 / 26.08.2025
Актуални теми
Стрелба в католическо училище в Минеаполис, има много жертви и ранени
Убийство в Първомай
Огромен пожар край Илинденци
Пожари в Благоевградско
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: