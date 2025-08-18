ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бивш външен министър: САЩ не може да е посредник за мира в Украйна, а страна по споразумението
Това каза бившият външен министър Ивайло Калфин пред bTV.
"Ролята на САЩ не може да бъде на посредник, а на страна по бъдещо споразумение. Руският президент беше очевиден победител от срещата в Аляска. Американският президент нямаше идея какво точно трябваше да се случи там", посочи още Калфин.
По думите му за първи път една държава напада друга, за да си разшири територията и това е нарушение на редица разпоредби на международното право.
"Не виждам какво може да се случи на тази среща. Миналата седмица се срещнаха американският и руският президент. На практика президентът Путин получи една международна сцена, за да повтори непроменените руски очаквания, което означава Украйна да капитулира", посочи още той.
"Американският президент търси някаква роля и иска да ускори края на войната. Начинът това да се случи е с натиск към двете страни, а натискът към Русия от страна на САЩ очевидно, че беше силно намален", заяви още Калфин.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3707
|предишна страница [ 1/618 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
09:09 / 16.08.2025
В Багренци правят детски пленер
12:14 / 16.08.2025
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
08:55 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
08:42 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: