Бивш външен министър: САЩ не може да е посредник за мира в Украйна, а страна по споразумението

© "Очевидно Тръмп се опитва да изиграе някаква роля, не виждам да има ефект. Начинът да се намери трайно решение е САЩ да заемат много ясна позиция, а не да се опитват да търсят баланса между двете страни".



Това каза бившият външен министър Ивайло Калфин пред bTV.



"Ролята на САЩ не може да бъде на посредник, а на страна по бъдещо споразумение. Руският президент беше очевиден победител от срещата в Аляска. Американският президент нямаше идея какво точно трябваше да се случи там", посочи още Калфин.



По думите му за първи път една държава напада друга, за да си разшири територията и това е нарушение на редица разпоредби на международното право.



"Не виждам какво може да се случи на тази среща. Миналата седмица се срещнаха американският и руският президент. На практика президентът Путин получи една международна сцена, за да повтори непроменените руски очаквания, което означава Украйна да капитулира", посочи още той.



"Американският президент търси някаква роля и иска да ускори края на войната. Начинът това да се случи е с натиск към двете страни, а натискът към Русия от страна на САЩ очевидно, че беше силно намален", заяви още Калфин.