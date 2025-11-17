ЗАРЕЖДАНЕ...
Бивш военен министър за "Лукойл": От България нищо не зависи, унижаваме се
Около Румен Спецов има много въпроси - защо е нарушен законовият текст, според който се искат 5 години опит в петролната индустрия. Кой го прави този закон, кой си остави ръцете, допълни той.
"Има и дело в прокуратурата на трупчета срещу Спецов. Неговият случай показва, че е класика за зависимо лице", смята бившият министър на отбраната.
Това, което ме безпокои, е унижението на България в тази ситуация, каза Бойко Ноев.
"Премиерът Желязков казва: "Ние април ще поискаме нова дерогация". Ама тя рибата в морето, той сложил тиган", коментира тойй.
