Много е лошо, че ние вече четвърта година нямаме нормален бюджет - или сме с късно приет бюджет, или в средата на годината го приемаме. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова в ефира на РадиоВчера Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене удължителния закон за бюджета.''Някои финансисти казват, че няма проблем с удължителният закон за бюджета или, че няма нужда от него след като формулата е да се харчи 1/12 - законът за публичните финанси казва: разходите са в рамките на приходната част, разходите и приходите са по законите, които са приети към този момент и затова бих казала, че са обезпечени социалните разходи - и в новата линия на бедност, и на минималната работна заплата и социалните плащания на хората с увреждания, но има неща, за които има риск'', каза Христова и посочи:''Казаха да се спазят законите, да се изпълнят новите нормативни актове, обаче до тавана на приходите'', каза тя и даде за пример геополитическата ситуация в момента:''Аз очаквам тепърва да възникват проблеми с петрола и горивата. Преди много години имаше подобна петролна криза, произтичаща от Персийския залив и това доведе до сериозно увеличение на горивата - те са в основата на почти всяко производство'', каза бившият социален министър.Христова изрази опасения, че с удължителния закон за бюджета, парите на държавата могат в един момент да спрат да стигат. На въпрос дали е под въпрос увеличението на пенсиите по швейцарското правило през юли тя заяви:''Мисля, че на този етап не - то си е заложено в Кодекса за социалното осигуряване и трябва да се изпълнява''.