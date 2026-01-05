ЗАРЕЖДАНЕ...
Бивш социален министър: Все още се ориентираме как да се разделим с лева
"Предполагам, че с всяка следваща седмица до края на месеца хората ще свикнат и проблемите, които виждаме в част от малките търговски обекти за недостатъчна наличност на евро, ще бъде решен. Предстои и пенсионерите да вземат първата пенсия в евро“, посочи Русинова.
По думите ѝ най-сигурният начин институциите да работят е гражданският контрол.
"Когато има недобросъвестни търговци или видим нередности, е добре да подаваме сигнали. Когато има сигнали, свързани с промени в цени, които виждаме, че може би е въпрос на спекула, тези сигнали се подават към НАП. Когато става въпрос за двойно обозначаване, тогава подаваме сигналите към КЗП. Ако има проблеми с банковата система, тогава трябва да се сигнализира БНБ“, припомни Зорница Русинова.
"Най-сигурният механизъм по отношение на цените е пазарният. Когато видим, че една стока е завишена в един магазин, обикновено човек проверява какво се случва в другия и си купува по-евтината стока. Но разбира се не трябва да разчитаме само на това нещо“, каза още пред bTV тя.
"Какви са причините за повишаването на цените, ако има такива, е въпрос на контролните органи. Най-вероятно в някои от услугите също ще се забележи повишаване на цените“, допълни Русинова.
