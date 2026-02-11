Сподели close
Фискалният съвет посочва слабости в предлаганите промени в Кодекса за социалното осигуряване. Експертите отбелязват, че промените са насочени най-вече към въвеждане на мултифондов модел във втория и третия стълб на пенсионна система. 

"Отдавна имаме проблем с пенсионната система и най-вече с нейната финансова устойчивост. Тя функционира вече над 20 години. Това не е никаква реформа. Прави се попълване на една правна непълнота в Кодекса за социално осигуряване, свързано с управлението на парите на хората във втория стълб", коментира бившият социален министър Христина Христова пред Bulgaria ON AIR

Тя уточни, че вторият стълб от пенсионната ни система са т.нар. капиталови, инвестиционни и пенсионни схеми.

"Целта на втория стълб е с парите, които внася човекът, а той внася 5% от общата си пенсионна вноска - е да могат да се увеличат. Да имат такава доходност, че след време, когато се изпълнят условията за пенсиониране, като му се добави втората пенсия към първата - да има добър коефициент на заместване. Това е най-важният показател на пенсията на човека", обясни Христова.

о отношение на първия стълб тя уточни, че даваме 14,5% от работната заплата всеки месец.

Парите за пенсия не стигат

"Имаме проблем в пенсионната система, но хората нямат вина за това. Те си изпълняват своята част от обществения договор. И държавата изпълнява обществения договор, защото парите не стигат наполовина, но държавата субсидира това, което не стига. Има две големи причини. Първата е демографската ситуация", изтъкна бившият социален министър.

По думите на Христова и в момента протича пенсионна реформа с увеличаването на възрастта за пенсиониране, на осигурителния стаж. 

"Вноската също внимателно трябва да се обмисли. Не е ниска пенсионната вноска", на мнение е тя.

Слабостите на пенсионната система и нужна ли е генерална реформа

"Пенсия е плащане, което получаваме при определени условия, основното е финансов принос на човека, личен и индивидуален, всеки месец определен период. Поколението, което сега започна да получава пенсия от втория стълб, е в неблагоприятно положение. То е работила в периоди, в които не е имало вноски, или периоди, в които е имало ниски осигурителни вноски", обобщи Христова.

Тя определи политическата ситуация в страната като извънредна, както и че "очевидно трябва да разчитаме на служебни правителства".

"Парите на хората са гарантирани. Единствената цел е да има доходност. Политически решения в последните четири-пет години несвързани с принципите на осигурителната система доведоха до загуба на доверие в системата", отбеляза гостът.