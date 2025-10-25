Бивш шеф на НСлС за нападнатия прокурор: Заплахата невинаги е само срещу един човек, но и към близките му

© NOVA NEWS Чукът е специфично оръжие на една банда от миналото, а също знам и за други нападения, които не са станали публично известни. Явно част от ъндърграунда има такъв почерк, не вярвам да е случайно. Жертвите също бяха свързани с правосъдието. Това каза пред NOVA NEWS бившият директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Бойко Найденов.



"Когато държавата отслабне, започват подобни изблици на насилие. Ако част от правораздаването липсва, силата взема нещата в свои ръце. Затова е абсолютно задължително МВР да достигне до извършителя и поръчителя", добави той.



Припомняме, че на 20 октомври маскиран мъж с гащеризон нападна с чук бившия заместник градски прокурор от Софийската градска прокуратура Иво Илиев. Случаят е от около 19.30 часа в понеделник вечер. Прокурор Иво Илиев бе настанен с множество наранявания в реанимацията. Главният секретар на МВР Мирослав Рашков заяви, че Илиев е в стабилно състояние, но все още с опасност за живота. Той уточни, че се работи по всички възможни версии. Прокурорската колегия на ВСС осъди нападението над Иво Илиев и го нарече посегателство срещу върховенството на закона.



По думите му по едно дело обикновено работят по няколко прокурори, които често си преразпределят делата. "Да се отправят заплахи към магистрати е нещо много рядко. Назначава се охрана след сигнал до правосъдния министър. Заплахата невинаги е само срещу един човек, но и към близките му. Ето защо мисля, че охраната не е работещ вариант", смята Найденов.



ВСС - с изтекъл мандат



"Трябва да се правят назначения, прокуратурата не може да не работи, но са на ръба на закона, могат да бъдат оспорени на следващ етап", смята той.