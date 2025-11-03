ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш шеф на "Автомагистрали" е помел шестте коли в центъра на София снощи?
Филип Маркулиев е бил назначен в съвета на директорите по времето на служебния кабинет на Стефан Янев. Два месеца по-късно, при правителството на Кирил Петков, е бил отстранен, съобщи bTV.
Според очевидец 42-годишният шофьор за малко не отнесъл и неговия автомобил. Твърди, че е дал показания, а дрегерът, с който е тестван шофьорът, отчел 1,7 промила алкохол.
Шофьорът казал, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч. От СДВР потвърдиха за bTV, че шофьорът, причинил сблъсъка, е задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.
