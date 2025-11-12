официална позиция на службата за охрана.
Кортежът, съпровождан от полицията, изпреварва на косъм автомобили, движещи се в обратна посока. Клипът, разпространен анонимно, предизвика много негативни коментари.
Според бившия началник на службата за охрана Румен Миланов протоколът привидно е спазен – подаден е светлинен сигнал към останалите водачи да пропуснат кортежа.
"Законът изисква да се отдаде предимство. Ако аз бях на това място, щях да намаля скоростта и леко да отбия. Даже бих дал десен мигач, с което бих казал – да, аз ви виждам“, обясни пред bTV Миланов.
От кадрите се вижда, че снимащият също сигнализира със светлините си към колите на НСО. "Което показва, че и той нещо им казва – вие ми светкате и аз ще ви светкам. Аз ще си продължа, това е вече мое тълкуване, а вие си гледайте работата“, коментира бивш началник на НСО.
"Националната служба за охрана определя поведението на пътя на автора на видеоматериала като рисково и дори като заплаха както за неговата собствена безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана“, се казва в официалната позиция на службата по охрана.
Охраняваното лице в колата е бил президентът на Ливан генерал Жозеф Аун, който е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава Румен Радев.
"Има си протокол. Има си правила. Такава личност трябва да бъде пазена, защото вие не знаете кога, къде, какъв, кой може да се появи“, коментира проф. Владимир Чуков, арабист.
Жозеф Аун работи за обезоръжаването на Хизбула, което му събира много врагове. От София ген. Жозеф Аун, по време на пресконференцията с Румен Радев, той изнесе една много мускулеста реч за разоръжаването на Хизбула. Предполагам, че това е принудило НСО да има специално внимание към охраната на този държавен глава“, добави Чуков.
В момента тече вътрешно разследване на случката.
