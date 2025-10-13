Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бивш министър на земеделието: Две организации искат оставката на Тахов. От другата страна стоят 30 организации - това ясно би трябвало да покаже за какво става въпрос
Автор: Цоня Събчева 17:13Коментари (0)51
©
Земеделският сектор не е разцепен, макар че на повърхността изглежда така. Оставката на министъра на земеделието бе поискана, за да бъде той дискредитиран пред европейския комисар, което е доста несериозно и безотговорно. Това каза Венцислав Върбанов – председател на Асоциацията на земеделските производители в България и бивш министър на земеделието, в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“

Две организации искат оставката на министър Тахов. Техните искания обаче не са ясни и конкретни, смята той. "От другата страна стоят 30 организации. Това много ясно би трябвало да покаже за какво става въпрос. Повечето от протестиращите, които изразиха опасенията си от това, че непремерени действия могат да доведат до ограничаване на българските суровини и хранителни продукти до пазарите и до загуба на пазари, са членове на Националната асоциация на овцевъдите в България. Организацията на зърнопроизводителите пък поиска оставката на министъра заради неприети закони. Всички сме наясно, че министърът не приема закони – законите се приемат в Народното събрание. Според по-голямата част от българските земеделски производители тези закони с нищо няма да допринесат за това да се подобри нашето положение – нито Законът за кооперативите, нито Законът за аграрната камара, нито Законът за браншовите организации“, коментира Венцислав Върбанов.  

Един от големите проблеми на българското земеделие е липсата на хидромелиоративна инфраструктура. По думите му екипът на сегашния министър на земеделието полага усилия в тази посока. "Заделят пари в бюджета, правят се  проекти за ремонтиране на довеждащи канали, за укрепване на някои язовири“, посочи Върбанов.

Земеделските производители повече отвсякога трябва да бъдат единни и да отстояват българската позиция пред Европейската комисия, подчерта той. Върбанов отбеляза, че през новия програмен период бюджетът за Общата селскостопанска политика и за развитие на селските райони е намален с 20%. "ОСП вече не е сред приоритетите на Европейската комисия. В  новите условия трябва всички да сме заедно, защото всички ще бъдем потърпевши. Българските земеделци са в още по-неравнопоставено положение, защото при нас субсидирането е много по-малко, отколкото в някои от старите страни членки. На срещата с еврокомисаря категорично подчертахме, че имаме много сериозни опасения и че няма как целите, които си поставя Европейската комисия за конкурентно развитие на европейското земеделие, да бъдат постигнати с орязване на бюджета с 20%“, обясни Върбанов.

Подписването на споразумения с трети страни, като Меркосур и Молдова например, и освобождаването на търговията със страните от Южна Америка е допълнителен удар върху европейските производители, заяви Върбанов. "Ние сме един конкурентен пазар, към нас има много високи изисквания, които оскъпяват нашето производство. В един момент на този пазар се появяват продукти, произведени при съвсем други условия, които са много по-конкурентни като цена, защото са с по-ниска себестойност. Много разчитаме на това да започнат  преговори на високо политическо ниво и това нещо да бъде коригирано. ЕНП е отхвърлила позицията, която комисарят е предложил, и най-вероятно ще започнат преговори“, допълни председателят на Асоциацията на земеделските производители в България.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11:36 / 11.10.2025
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
10:47 / 11.10.2025
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
15:48 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
08:24 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:09 / 11.10.2025
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Катастрофи в София
Специализирани полицейски операции в страната
Започва процедура за преместване на паметника на Съветската армия
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: