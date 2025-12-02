Ангел Найденов в студиото на NOVA NEWS. Той определи действията на управляващите като "самоуверени, високомерни и арогантни“, а разочарованието на хората – като напълно оправдано.
"Видях лозунг, който беше много красноречив – "Не крадете мечтите ми". Това е картина на настроението в обществото“, заяви Найденов.
БСП – "не е трябвало да участва в това управление“
Според него БСП е в тежка политическа ситуация именно заради участието си в управлението.
"Колкото по-дълго останат във властта, толкова по-ясно се очертава, че трудно ще прескочат бариерата на следващите парламентарни избори“, предупреди Найденов.
Протестите и президентът
Той се съгласи с оценката на президента Румен Радев, че "властта е бламирана“ и предсрочните избори са само въпрос на време.
"Управляващото мнозинство изчерпа всички тактически ходове. Могат да забавят процеса, но не и да го избегнат“, каза той. Според него единственият въпрос е дали изборите ще бъдат преди или след президентския вот през октомври 2025 г.
Преговорите САЩ–Русия
Найденов коментира и преговорите между руския президент Владимир Путин, специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
По думите му ситуацията на бойното поле остава напрегната – с десетки сблъсъци дневно, масирани удари и нарастващи цивилни жертви, без признаци за намаляване на интензивността.
Що се отнася до предложения "мирен план“ на САЩ, бившият министър определи рамката като "спорна“ и предизвикваща "скептицизъм“ и в Киев, и в Москва.
"Русия изглежда в силна позиция, а Украйна – отслабена от корупционния скандал около президентската администрация. Но въпреки това не сме близо до прекратяване на войната“, заяви Найденов.
Украйна между "лош мир“ и продължаване на войната
"Изборът пред Украйна е жесток – да приеме несправедлив мир или да продължи войната с риск от още загуби“, обясни той. Според него Москва не се стреми само към територии, а към "капитулацията на Украйна“.
НАТО и въпросът за "превантивните удари“
Найденов коментира и изявлението на адмирал Роберто Драгоне от Военния комитет на НАТО, според когото пактът "обмисля превантивни действия“ срещу Русия при хибридни атаки.
"Става дума предимно за контракибератаки и мерки срещу саботажи и нарушения на комуникациите, а не за военни удари“, уточни той.
Перспективите за украинско членство в НАТО
По отношение на отказа на НАТО да даде зелена светлина за бързо членство на Украйна, Найденов заяви, че липсата на консенсус "не е новина“ и подчерта, че това също влияе на преговорния процес.
"Русия няма намерение да спре войната, а Украйна не демонстрира готовност да се предаде. Това е реалността“, заключи Найденов.
