Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:05Коментари (0)56
© БНТ
Румен Радев, бивш министър на енергетиката и председател на УС на АИКБ, коментира какво решение може да има по казуса с "Лукойл", след като Вашингтон налоши санкции на руската петролна компания.

"Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос. В крайна сметка той засяга оперативното функциониране на дружеството, абстрахирам се от структура на собственост. Това, в което малко се съмнявам, че може да сработи, е елементарното настояване за някаква форма на дерогация. По простата причина, че нищо от гледната точка на капиталова структура, акционери и прочие не се е променило", каза Радев пред БНТ.

Румен Радев не изключи възможността Доналд Тръмп да промени мнението си или да има отсрочки.

"Чисто прагматично да припомня, че още в края на 2022 г. бе приет специализиран закон за администрирането на операторите с нефтопродукти и там се въведе института на особен търговски управител, който при определени обстоятелства - при констатация на консултативен съвет, който да се произнесе с доклад и да даде аргументирана препоръка към министра на икономиката и индустрията, министерски съвет да го гласува, да се съгласува с ДАНС и различните структури за сигурност, и в този случай може, при поемане на оперативното управление, да се претендира за евентуално отлагане на някакви санкции".

Той поясни, че не става въпрос за експроприиране на собственост.

"От друга страна предоставя в рамките на управлението на този особен търговски управител огромна власт, но и огромна отговорност. Тази отговорност е както към акционерите, така и към държавата".

Радев обясни има ли опасност да изпаднем в ситуацията на Сърбия, въпреки уверенията на управляващите, че има гориво и не трябва да се притесняваме.

"Ако трябва да сравнявам конкретно България и Сърбия, Сърбия е в определено незавидно положение. Ние не сме в такава ситуация, но са прави колегите, прав е и министърът на енергетиката когато казва, допускам, че ще го направят в рамките на Съвета за сигурност, който е към МС, да се направи този мониторинг, отново да се обследват наличности в държавни резерви и така нататък. Това са стъпки, които ние сме разигравали, изготвили сме такава програма и съм уверен, че колегите в настоящия състав на Министерския съвет стриктно ще я съблюдават".

