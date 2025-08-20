Бивш министър: 10% от българите ще бъдат на воден режим, кризата ще се задълбочи

© В момента на воден режим са около 400 000 души, до края септември може би броят им ще достигне до 600 000 души. 10% от населението на България ще бъде на режим на водата, което е изключително лоша оценка за управлението на страната ни в момента. Това каза бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.



Достъпът до качествена и чиста питейна вода в достатъчни количества, които да задоволяват основните нужди на населението, е първостепенна задача на всяка държава. "България в това отношение се проваля категорично. Това показва, че не можем да осигурим като държава основни нужди на населението“, заяви Сандов.



Съществен проблем са търговските и технически загуби на питейна вода, обясни бившият министър на околната среда и водите. "Ако България реши този въпрос, за следващите десетина години няма да сме в състояние на водна криза“, смята той.



Похарчените до момента средства, отпуснати по оперативни програми за изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в страната, възлизат на милиарди левове, но те са похарчени неефективно, смята Сандов. "Може би цените са били завишени, може би техническото изпълнение е било лошо, защото виждаме, че дори по завършени наскоро ВиК проекти продължава да има много сериозни проблеми и загуби. При всички положения контролът не е достатъчно висок – контролът на местно ниво, на ниво институции, които финансират тези проекти. Не смятам, че е просто липса на капацитет или просто така се е случило. Според мен основен проблем тук е корупцията“, заяви той.