|Бивш министър: 10% от българите ще бъдат на воден режим, кризата ще се задълбочи
Достъпът до качествена и чиста питейна вода в достатъчни количества, които да задоволяват основните нужди на населението, е първостепенна задача на всяка държава. "България в това отношение се проваля категорично. Това показва, че не можем да осигурим като държава основни нужди на населението“, заяви Сандов.
Съществен проблем са търговските и технически загуби на питейна вода, обясни бившият министър на околната среда и водите. "Ако България реши този въпрос, за следващите десетина години няма да сме в състояние на водна криза“, смята той.
Похарчените до момента средства, отпуснати по оперативни програми за изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в страната, възлизат на милиарди левове, но те са похарчени неефективно, смята Сандов. "Може би цените са били завишени, може би техническото изпълнение е било лошо, защото виждаме, че дори по завършени наскоро ВиК проекти продължава да има много сериозни проблеми и загуби. При всички положения контролът не е достатъчно висок – контролът на местно ниво, на ниво институции, които финансират тези проекти. Не смятам, че е просто липса на капацитет или просто така се е случило. Според мен основен проблем тук е корупцията“, заяви той.
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
09:50 / 18.08.2025
