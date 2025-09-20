ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш депутат: Тези хора ли ще управляват България и ще са лицето на държавата в Европа?
По думите му само преди 3-4 месеца хората са се колебаели за приемането на еврото. И след проведена успешна кампания, в която експерти са обяснили какво е да си част от "тази благоденстваща и обединена Европа - хората приемат с чувство на задоволство, че влизаме в тези редици".
"И изведнъж тази низост в българския парламент и около него. Не можем да бъдем на висотата на този народ. Тези, които трябва да дадат тон от всички посоки – с какво се различиха вчера руските групи и ПП-ДБ? Нито с пледоариите, нито с мурафетите - докарани от онзи, който ги назначи и инсталира във властта като водещи шарлатани? И доказаха го много бързо, че и в политиката, и в управлението са такива. Тези хора ли ще управляват България и ще са лицето на държавата в тази Европа, към цивилизования свят, към който отиваме?", попита Гърневски.
На въпрос "завладяна ли е държавата" той подчерта, че "държавата е длъжна да си гледа работата и затова си има съответните институции". "А друг един човек, който трябва да се грижи за единството, за решаване на важни ежедневни въпроси – дори не назначава онази фигура, която може да помага в решаването на процеси, свързани с престъпността, следствието и опазване на тази държава. Без ДАНС и водещите лидери на тези служби – как се пази държава, когато срещу нас пета година се води хибридна война в условията на преврат – оглавен и обявен от президента Румен Радев? И точно ти, който си обявил преврата – няма да назначаваш онези, които трябва да пазят сигурността на тази държава?".
