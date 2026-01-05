ЗАРЕЖДАНЕ...
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
Изборният кодекс трябва да бъде променен, за да се създаде увереност в обществото, че гласовете се отчитат правилно, категоричен бе той.
"Само че за да се направи това се изисква серозен и продължителен анализ. Такъв анализ в приложенията на отделните партии няма, има дърпане на чергата към собствения им интерес. Едните искат машините да отчитат всичко, другите искат машините да печатат бюлетините и те да се броят, третите искат да се въведат скенери за бюлетините. Тези разнопосочни предложения говорят, че не е направен разумен анализ на ситуацията, за да се види кое ще бъде най-подходящо“, коментира проф. Калинов.
"ПП-ДБ например искат машината да поеме целия контрол върху процеса – тя да брои гласовете, да пресмята крайния резултат и да генерира крайния протокол. Реално това е машинното гласуване. Тук започват въпросите доколко трябва да имаме доверие в тези резултати, защото за това имат пълно разбиране не повече от 10-15 души, които са писали софтуера. За обикновения потребител това е една черна машина – той натиска едно копче, тя му дава едно листче, той отива и го пуска в някаква урна, но след това не е ясно какво прави машината с неговия глас. Може да го отчита правилно, но няма 100% сигурност. Това машинно гласуване е отменено от немския Конституционен съд точно поради тази причина – процесът не е кристално ясен и не можем да проследим докрай какво става с нашия глас“, обясни експертът.
"Независимо от това какво генерира машината, разписките трябва да се броят и да се съпоставят с отчетеното от машината", смята той.
По думите му, съзнателно или несъзнателно, акцентът се измества от действителните проблеми на изборния процес към крайната технология.
"Всяка промяна по този начин, който се предлага в проектите, едва ли ще доведе до по-добро. Според мен по-скоро ще влоши положението. Всичко е преливане от пусто в празно – дайте машините, махнете машините. Корпоративният вот и влиянието на кметовете по места съществува. Това не можеш да го преодолееш с въвеждане на машинното гласуване. Секционните избирателни комисии са най-слабото място“, посочи проф. Красимир Калинов.
Машините са с изтекъл срок на годност и той очаква използването им да създаде много повече проблеми.
"Използването им като печетарки не е много разумно, а да се купуват нови машини за 100 милиона долара просто няма време“, добави бившият член на ЦИК.
