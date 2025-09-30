Битото и унижавано от съученички момиче: Враждата е от 2 години, не знам дали съм защитена

© NOVA Битото и унижавано от съученички момиче призна в ефира на NOVA, че не знае дали е защитено.



"Враждата я има от близо две години, но бях по-малка и не смееха да ми посегнат. Започнаха тази година", казва петокласничката. По думите ѝ причината за тормоза била, че била говорила против приятелите си.



Едно от момичетата, които станали свидетели на униженията, се разплакало и молило агресивните деца да спрат.



"Момичето, което снимаше, каза "Няма спри! Тихо", спомня си малтретираното дете.



"Звъннах на мама и казах "Мамо, биха ме и едно момиче ме чака пак да ме бие", казва още ученичката.



Според нея другите момичета я биели за удоволствие.



"Когато за пръв път ме биха, казах на момичето да си оправим нещата с думи, но тя каза: "Аз обичам да си решавам нещата с бой, а не с думи". После ме свлече на земята", спомня си петокласничката.



Дни след публикуването на клипа едно от момичетата донесло бонбони на бащата на битото дете и се извинило на него и на съученичката си.



"Според мен са изплашени", смята жертвата на насилие.



Момичето признава, че се страхува да не срещне отново агресивните деца.



Припомняме, че петокласничката беше скубана, удряна, ритана и карана да целува обувките на свои съученички, а унижението – заснето и публикувано в интернет.



Семейството ѝ е подложено на проверки от социалните служби, оплака се майката Сузана Илиева.



"Аз се чувствам заплашена. Не мисля, че семейството на жертвата е това, което трябва да бъде проверявано", каза тя.